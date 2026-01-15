Запланована подія 2

Линия 112 теперь принимает сообщения киевлян об отсутствии тепла, света и воды: как это сделать

операторы
Операторы 112 принимают сообщения об отсутствии тепла, света и воды. / Freepik

Единая служба экстренной помощи 112 расширяет свой функционал, чтобы стать главным центром поддержки жителей Киева во времена энергетического кризиса. Теперь операторы принимают не только вызовы в полицию, спасателей или медиков, но и сообщения об отсутствии критически важных услуг: тепла, воды и электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях", — отметил он.

Как это работает?

По словам министра, для оперативной обработки обращений был привлечен дополнительный штат специалистов. Каждая информация о критической ситуации в доме мгновенно передается специальному штабу по ликвидации последствий обстрелов и комиссии ТЭБ и ЧС. Это позволяет властям Киева быстрее организовывать помощь в тех районах, где они наиболее нужны.

Чем поможет оператор 112?

Кроме фиксации жалобы на отсутствие услуг, оператор предоставит информацию:

  • где расположен ближайший пункт несокрушимости;
  • адреса мест обогрева в вашем районе;
  • при острой необходимости — направит экипаж экстренной службы по вашему адресу.

Как связаться?

Отсутствие сигнала в сети вашего оператора – не повод оставаться без помощи. Вы можете воспользоваться службой 112 через интернет:

  1. Подключитесь к любой доступной сети Wi-Fi (это можно сделать в больницах, торговых центрах или пунктах несокрушимости).
  2. Загрузить приложение "112 Ukraine" и пройти авторизацию в системе.

Напомним, в декабре 2025 года МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи.

Автор:
Татьяна Ковальчук