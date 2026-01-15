- Категория
Линия 112 теперь принимает сообщения киевлян об отсутствии тепла, света и воды: как это сделать
Единая служба экстренной помощи 112 расширяет свой функционал, чтобы стать главным центром поддержки жителей Киева во времена энергетического кризиса. Теперь операторы принимают не только вызовы в полицию, спасателей или медиков, но и сообщения об отсутствии критически важных услуг: тепла, воды и электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях", — отметил он.
Как это работает?
По словам министра, для оперативной обработки обращений был привлечен дополнительный штат специалистов. Каждая информация о критической ситуации в доме мгновенно передается специальному штабу по ликвидации последствий обстрелов и комиссии ТЭБ и ЧС. Это позволяет властям Киева быстрее организовывать помощь в тех районах, где они наиболее нужны.
Чем поможет оператор 112?
Кроме фиксации жалобы на отсутствие услуг, оператор предоставит информацию:
- где расположен ближайший пункт несокрушимости;
- адреса мест обогрева в вашем районе;
- при острой необходимости — направит экипаж экстренной службы по вашему адресу.
Как связаться?
Отсутствие сигнала в сети вашего оператора – не повод оставаться без помощи. Вы можете воспользоваться службой 112 через интернет:
- Подключитесь к любой доступной сети Wi-Fi (это можно сделать в больницах, торговых центрах или пунктах несокрушимости).
- Загрузить приложение "112 Ukraine" и пройти авторизацию в системе.
Напомним, в декабре 2025 года МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи.