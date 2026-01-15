Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лінія 112 тепер приймає повідомлення киян про відсутність тепла, світла і води: як це зробити

оператори
Оператори 112 приймають повідомлення про відсутність тепла, світла і води. / Freepik

Єдина служба екстреної допомоги 112 розширює свій функціонал, щоб стати головним центром підтримки мешканців Києва у часи енергетичної кризи. Тепер оператори приймають не лише виклики до поліції, рятувальників чи медиків, а й повідомлення про відсутність критично важливих послуг: тепла, води та електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах", — зазначив він.

Як це працює?

За словами міністра, для оперативного опрацювання звернень було залучено додатковий штат фахівців. Кожна інформація про критичну ситуацію в будинку миттєво передається до спеціального штабу з ліквідації наслідків обстрілів та комісії ТЕБ та НС. Це дозволяє владі Києва швидше організовувати допомогу в тих районах, де вона найбільш потрібна.

Чим допоможе оператор 112?

Окрім фіксації скарги на відсутність послуг, оператор надасть інформацію:

  • де розташований найближчий пункт незламності; 
  • адреси місць обігріву у вашому районі; 
  • у разі гострої потреби — скерує екіпаж екстреної служби за вашою адресою.

Як зв'язатися?

Відсутність сигналу в мережі вашого оператора — не привід залишатися без допомоги. Ви можете скористатися службою 112 через інтернет:

  1. Підключіться до будь-якої доступної мережі Wi-Fi (це можна зробити у лікарнях, торгових центрах або Пунктах незламності). 
  2. Завантажити застосунок "112 Ukraine" та пройти авторизацію в системі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.

Автор:
Тетяна Ковальчук