Лінія 112 тепер приймає повідомлення киян про відсутність тепла, світла і води: як це зробити

Єдина служба екстреної допомоги 112 розширює свій функціонал, щоб стати головним центром підтримки мешканців Києва у часи енергетичної кризи. Тепер оператори приймають не лише виклики до поліції, рятувальників чи медиків, а й повідомлення про відсутність критично важливих послуг: тепла, води та електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах", — зазначив він.

Як це працює?

За словами міністра, для оперативного опрацювання звернень було залучено додатковий штат фахівців. Кожна інформація про критичну ситуацію в будинку миттєво передається до спеціального штабу з ліквідації наслідків обстрілів та комісії ТЕБ та НС. Це дозволяє владі Києва швидше організовувати допомогу в тих районах, де вона найбільш потрібна.

Чим допоможе оператор 112?

Окрім фіксації скарги на відсутність послуг, оператор надасть інформацію:

де розташований найближчий пункт незламності;

адреси місць обігріву у вашому районі;

у разі гострої потреби — скерує екіпаж екстреної служби за вашою адресою.

Як зв'язатися?

Відсутність сигналу в мережі вашого оператора — не привід залишатися без допомоги. Ви можете скористатися службою 112 через інтернет:

Підключіться до будь-якої доступної мережі Wi-Fi (це можна зробити у лікарнях, торгових центрах або Пунктах незламності). Завантажити застосунок "112 Ukraine" та пройти авторизацію в системі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.