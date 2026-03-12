Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав відеозвернення та автоматичну геолокацію

Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення: тепер користувачі можуть здійснювати відеозвернення до оператора, який володіє жестовою мовою, а також автоматично передавати свою геолокацію.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нові функції 112 Ukraine

Відеовиклик до оператора 112, який володіє жестовою мовою, особливо важливий для людей із порушеннями слуху та мовлення - вони можуть самостійно пояснити ситуацію та попросити про допомогу.

Автоматична передача геолокації допомагає швидше визначити місце події, якщо користувач не знає точної адреси або не може її повідомити.

Міністерство внутрішніх справ наголошує, що дані користувачів захищені, застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки та використовується виключно для обробки екстрених викликів.

Від часу запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч. Це підтверджує, що цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом для надання допомоги.

Нагадаємо, у грудні 2025 року МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.