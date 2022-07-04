Приватбанк почав виплачувати пенсії військовим

Приватбанк розпочав виплату пенсій та випуск пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер згідно з оновленим законодавством можуть отримувати пенсію напряму через "Приват" та користуватися зручними сучасними послугами найбільшого державного банку.

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Для оформлення пенсійної картки, що займає декілька хвилин, військовим пенсіонерам треба лише один раз звернутися до найближчого відділення Приватбанку з паспортом та кодом платника податків.

Після відкриття картки пенсіонерам залишається підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Сьогодні за допомогою пенсійних карток Приватбанку свою пенсію отримують більше 4 млн пенсіонерів України.

Принагідно нагадаємо, що у Луганській області налічується 53,5 тис. пенсіонерів, що працюють. Понад 15 тис. із них буде автоматично перераховано пенсії з урахуванням страхового стажу із 1 квітня. Середній розмір підвищення склав 93,26 грн.