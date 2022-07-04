Приватбанк начал выплачивать пенсии военным

Приватбанк приступил к выплате пенсий и выпуску пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь согласно обновленному законодательству могут получать пенсию напрямую через "Приват" и пользоваться удобными современными услугами крупнейшего государственного банка.

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Для оформления пенсионной карты, которая занимает несколько минут, военным пенсионерам нужно только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика.

После открытия карты пенсионерам остается подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

Сегодня с помощью пенсионных карт Приватбанка свою пенсию получают более 4 млн пенсионеров Украины.

Напомним, что в Луганской области насчитывается 53,5 тыс. работающих пенсионеров. Более 15 тыс. из них автоматически перечислят пенсии с учетом страхового стажа с 1 апреля. Средний размер повышения составил 93,26 грн.