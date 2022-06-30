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Через ПриватБанк в мае украинцы поддержали друг друга карточными переводами на 235 млрд грн
Через ПриватБанк в мае более 19 миллионов украинцев поддержали друг друга быстрыми переводами с карты на карту.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В мае с помощью карт ПриватБанка украинцы отправили или получили от родных и друзей в Украине и за рубежом 74 млн переводов на общую сумму более 235 млрд грн. Возможностью быстро и удобно отправить и получить деньги на карту ПриватБанка воспользовались 19,6 млн человек.
По сравнению с январем 2022 г., объемы карточных переводов выросли вдвое (с 119 млрд до 235 млрд), количество - в полтора раза (с 61 до 74 млн).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чаще всего для отправки и получения мгновенных переводов украинцы пользуются карточками ПриватБанка: в мае клиенты банка сделали 33,6 млн. переводов на 90,5 млрд. грн.
На зарубежные карты в мае клиенты ПриватБанка сделали более 3 млн переводов на сумму более 1 млрд долларов США, что вдвое превышает объемы таких переводов в мае 2021 года.
Напомним, ПриватБанк запустил совместную с платежной системой Visa акцию по поддержке предпринимателей, владеющих кафе или ресторанами и активно принимающих оплату банковскими картами.