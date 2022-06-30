Через ПриватБанк у травні українці підтримали один одного картковими переказами на 235 млрд грн

Через ПриватБанк у травні понад 19 мільйонів українців підтримали один одного швидкими переказами з картки на картку.

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Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

У травні за допомогою карток ПриватБанку українці відправили або отримали від рідних та друзів в Україні та за кордоном 74 млн переказів на загальну суму понад 235 млрд грн. Можливістю швидко та зручно відправити та отримати гроші на картку ПриватБанку скористалися 19,6 млн осіб.

Порівняно з січнем 2022 р., обсяги карткових переказів зросли вдвічі (з 119 млрд до 235 млрд), кількість – у півтора рази (з 61 до 74 млн).

Найчастіше для відправлення та отримання миттєвих переказів українці користуються картками ПриватБанку: у травні клієнти банку зробили 33,6 млн. переказів на 90,5 млрд. грн.

На закордонні картки у травні клієнти ПриватБанку зробили понад 3 млн. переказів на суму понад 1 млрд. доларів США, що вдвічі перевищує обсяги таких переказів у травні 2021 року.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив спільну з платіжною системою Visa акцію з підтримки підприємців, які володіють кафе або ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.