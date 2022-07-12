Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро

Совет Евросоюза на заседании 12 июля решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Таким образом, общая макрофинансовая поддержка ЕС Украине с начала полномасштабной войны достигает 2,2 млрд евро. В Совете ожидают, что в ближайшие месяцы она еще больше увеличится.

Украина получит эти деньги, чтобы удовлетворить неотложные и наиболее важные потребности государства. Новая макрофинансовая помощь - это долгосрочный льготный кредит .

Украинская сторона сможет забрать деньги в любой момент, когда они будут нужны, в течение года. Но сначала Киеву нужно согласовать меморандум о взаимопонимании. Он будет включать повышенную прозрачность и отчетность об использовании денег.

"ЕС предоставит кредит с длительным сроком погашения, чтобы дать Украине как можно более длительный период, чтобы вернуться экономику к росту в соответствии с ее европейскими стремлениями и увеличить шансы на полное погашение", - добавили в пресс-службе Совета ЕС.

Ранее в бюджетном подразделении Европейской комиссии блокировали новый кредит Украине, но тогда, по информации СМИ, планировалось выделить 1,5 млрд евро.

Кроме нового кредита от ЕС, Украина получит 10 миллионов евро от Литвы. Правительство страны приняло такое решение накануне. Эти деньги пойдут на критически важную инфраструктуру, основные потребности и услуги.