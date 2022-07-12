Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі 1 млрд євро

Рада Євросоюзу на засіданні 12 липня вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Ради.

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Таким чином, загальна макрофінансова підтримка ЄС України з початку повномасштабної війни сягає 2,2 млрд євро. У Раді очікують, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться.

Україна отримає ці гроші, щоб задовольнити невідкладні та найважливіші потреби держави. Нова макрофінансова допомога – це довгостроковий пільговий кредит .

Українська сторона зможе забрати гроші у будь-який момент, коли вони будуть потрібні протягом року. Але спочатку Києву треба погодити меморандум про порозуміння. Він включатиме підвищену прозорість та звітність про використання грошей.

" ЄС надасть кредит із тривалим терміном погашення, щоб дати Україні якомога триваліший період, щоб повернутися економіку до зростання відповідно до її європейських прагнень та збільшити шанси на повне погашення", - додали в прес-службі Ради ЄС.

Раніше у бюджетному підрозділі Європейської комісії блокували новий кредит Україні, але тоді, за інформацією ЗМІ, планувалося виділити 1,5 млрд євро.

Окрім нового кредиту від ЄС Україна отримає 10 мільйонів євро від Литви. Уряд країни ухвалив таке рішення напередодні. Ці гроші підуть на критично важливу інфраструктуру, основні потреби та послуги.