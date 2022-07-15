ЄС зволікає з наданням допомоги Україні на фоні поступової відмови від російського газу, — Bloomberg

Європейський Союз відстає від свого графіку передачі нових пакетів допомоги Україні на фоні загрози серйозної енергетичної кризи, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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В кінці травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Україні 9 мільярдів доларів екстреної допомоги. Наразі блоку вдалося домовитися лише про початковий транш, який складає 1 млрд долл.

Невдовзі в ЄС побачили загрозу повного припинення поставок російського газу до блоку. У травні Європейська комісія також зобов’язалася профінансувати основну частину реконструкції України, яка, за оцінками українського уряду, може скласти 750 мільярдів доларів.

"Це може стати ще більш гострою дискусією для ЄС, оскільки немає згоди щодо того, як залучати кошти. Пропозиція комісії налякала деякі країни-члени, які не готові робити зусиля, необхідні для відновлення країни, і потенційних проблем з корупцією", - розповіли джерела агентства в Брюсселі.

За їх словами, вплив економічних наслідків війни тисне на уряди ЄС, оскільки вони починають турбуватися про ризик ослаблення підтримки Києва в найближчі місяці, особливо якщо виникне дефіцит енергоносіїв.

Зазанчимо, що раніше у бюджетному підрозділі Європейської комісії блокували новий кредит Україні, але тоді, за інформацією ЗМІ, планувалося виділити 1,5 млрд євро. В результаті Рада ЄС домовилася лише за 1 млрд євро для України на першому етапі.