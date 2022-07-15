Єврокомісія запропонувала включити ембарго на російське золото до нового санкційного пакету

Європейська комісія 15 липня прийняла спільну пропозицію щодо нового пакету санкцый проти РФ. Зокрема, в нього увійде заборона на імпорт російського золота, також ЕС посилить контроль над експортом передових технологій в Росію.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції проти Кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - прокоментувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

При цьому в Єврокомісії підкреслили, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

"Сьогоднішній пакет відображає наш скоординований підхід з міжнародними партнерами, включаючи G7. На додаток до цих заходів я також представлятиму Раді пропозиції щодо включення в пакет інших фізичних та юридичних осіб для заморожуванням їхніх активів і обмеженням на в'їзд", - додав верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що США запровадили заборону на імпорт російського золота.

Відомо, що сьомий пакет санкцій не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російські енергоносії.

Останні санкції, в тому числі, готуються на тлі зростання побоювань у Європі, що Росія може продовжити плановий ремонт ключового газопроводу "Північний потік-1", який розпочався 11 липня і має тривати 10 днів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com