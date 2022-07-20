Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації, розроблений у зв'язку із вторгненням РФ до України. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" із посиланням на європейських дипломатів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відоме, що рішення ухвалили під час засідання Комітету постійних представників (Coreper) у середу, 20 липня, у Брюсселі.

За попередньою інформацією, у новий санкційний пакет увійде заборона на імпорт російського золота. Також будуть застосовані обмежувальні заходи до 55 осіб та буде посилено контроль за товарами та технологіями подвійного призначення.

За інформацією джерел агентства, рішення послів ЄС буде опубліковано у четвер, 21 липня, в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

Європейська комісія заявила про плани заборонити імпорт російського золота у п'ятницю, 15 липня, але ювелірні вироби, за інформацією ЗМІ, залишили поза списком підсанкційних товарів.

Також відомо, що сьомий пакет санкцій не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російські енергоносії.

Відомо, що сьомий пакет санкцій не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російські енергоносії.