ЕС исключил ювелирные украшения из нового пакета санкций, запрещающего импорт российского золота - СМИ

Европейская комиссия заявила о планах запретить импорт российского золота в пятницу, 15 июля, но ювелирные изделия оставили вне перечня подсанкционных товаров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа нового санкционного пакета.

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По информации издания, в проекте пакета санкций, который еще предстоит одобрить странам ЕС, говорится, что "запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, перечисленное в Приложении XXVI, если оно происходит из России и было вывезено из России в ЕС или в любую третью страну.

Евросоюз намерен запретить только золото в порошковой, необработанной или полуфабрикатной форме, а также золотые монеты и отходы из золота. В проекте не перечисляется золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или кольца.

"Это может оставить лазейки, через которые деньги поступают в казну Кремля", - подчеркивает Politico .

Напомним, США ввели запрет на импорт российского золота в конце июня. "Большая семерка" в целом объявила о запрете импорта российского золота, основного экспорта, который приносит Российской Федерации десятки миллиардов долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com