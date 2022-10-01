Россия утратила место в руководящем совете Международной организации гражданской авиации

Россия не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) в ходе заседания ее ассамблеи в канадском Монреале 1 октября, передает Reuters.

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Отметим, что из 193 стран-членов ICAO в ее управляющий совет входят 36 членов, относящихся к одной из трех категорий - государства первостепенной важности на воздушном транспорте; вносящие наибольший вклад в предоставление средств международной гражданской аэронавигации; а также страны, "обеспечивающие географическое представительство".

Россия в составе совета 2019-2022 годов входила в число стран первостепенной важности наряду с Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией и США.

Как указывает Reuters, нехватка голосов для переизбрания России членом руководящего совета стала реакцией западных стран, желающих привлечь РФ к ответственности за войну против Украины.

Ранее же Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все 27 стран-членов Европейского союза в ответ введение санкций, направленных против ее авиационного сектора, ставших в свою очередь ответом на вторжение в Украину. Также западные страны заявляет, что Россия незаконно конфисковала сотни иностранных самолетов, хотя та это отрицает.

Напомним также, что вскоре после вторжения, еще в начале марта, Министерство инфраструктуры Украины призвало международные транспортные организации, в том числе ICAO, вообще исключить Россию из своего состава.

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