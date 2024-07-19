ЕС согласовал новые санкции в отношении российского теневого флота

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 44 европейских страны одобрили новый план борьбы с теневым флотом нефтяных танкеров России, который используется для обхода международных санкций.

Об этом написало издание Вloomberg.

Согласно опубликованному заявлению, совместный "призыв к действиям", нацелен нарушить работу флота из около 600 судов, используемых Москвой для транспортировки примерно 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Дополнительно правительство Великобритании объявило о санкциях против 11 танкеров, которые также использовались для перевозки российской нефти.

Издание пишет, что теневой флот нефтяных танкеров используется для финансирования российской военной машины в Украине, а также представляет экологическую угрозу водным путям Европы. Кроме этого, некоторые из кораблей также действуют как российские прослушивающие станции и транспортируют оружие в Россию.

Согласно обновленному санкционному списку, восемь из 11 танкеров, на которые Британия ввела санкции, принадлежат российскому государственному нефтеналивному предприятию ПАО "Совкомфлот", а три других имеют признаки судов теневого флота.

Сообщается, что более 60 нефтяных танкеров находятся под санкциями США, Великобритании и Европейского Союза. На сегодняшний день меры привели к тому, что подавляющее большинство танкеров, о которых идет речь, прекратили сбор грузов.

РФ скрывает танкеры теневого флота в Габоне

По подсчетам судового брокера Clarksons, количество судов, зарегистрированных в расположенном на западном побережье Африки экваториальном государстве, выросло в шесть раз после начала развязанной Россией войны против Украины.

Таким образом, Габон стал вторым в Африке по этому показателю. Особо заметный рост произошел с прошлого года, когда России пришлось прятать танкеры от санкций США, пишет The Moscow Times.

С октября 2023 года Вашингтон ввел меры против почти 40 судов, нарушающих установленное западными странами требование о ценовом потолке для российской нефти $60 за баррель. В рамках этой кампании под санкции попал 21 танкер российского "Совкомфлота", а в феврале 2024 г. – и сама компания.

Среди судов, перерегистрировавшихся в Габоне, – 50 танкеров "Совкомфлота", ранее плававших под либерийским флагом.

Всего в реестре Габона сейчас более 100 кораблей. Из них более 70, по оценке Lloyd's List Intelligence, имеют непонятных владельцев и составляют часть теневого флота танкеров, которые используются для операций с подпадающей под санкции нефтью.

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