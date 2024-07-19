ЄС погодив нові санкції щодо російського тіньового флоту

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 44 європейські країни схвалили новий план боротьби з тіньовим флотом нафтових танкерів Росії, який використовується для обходу міжнародних санкцій.

Про це написало видання Вloomberg.

Згідно з опублікованою заявою, спільний "заклик до дій", має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються Москвою для транспортування приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Додатково, уряд Великобританії оголосив про санкції проти 11 танкерів, які також використовувалися для перевезення російської нафти.

Видання пише, що тіньовий флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи. Окрім цього, деякі з кораблів також діють як російські станції прослуховування та транспортують зброю до Росії.

Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, на які Британія ввела санкції, належать російському державному нафтоналивному підприємству ПАТ "Совкомфлот", а три інших мають ознаки суден тіньового флоту.

Повідомляється, що наразі понад 60 нафтових танкерів перебувають під санкціями США, Великобританії та Європейського Союзу. На сьогоднішній день заходи призвели до того, що переважна більшість танкерів, про які йде мова, припинили збір вантажів.

РФ переховує танкери тіньового флоту в Габоні

За підрахунками суднового брокера Clarksons, кількість суден, зареєстрованих у розташованій на західному узбережжі Африки екваторіальній державі, зросла в шість разів після початку розв'язаної Росією війни проти України.

Таким чином Габон став другим у Африці за цим показником. Особливо помітне зростання відбулося з минулого року, коли Росії довелося ховати танкери від санкцій США, пише The Moscow Times.

Із жовтня 2023 року Вашингтон ввів заходи проти майже 40 суден, які порушують встановлену західними країнами вимогу про цінову стелю для російської нафти $60 за барель. У рамках цієї кампанії під санкції потрапив 21 танкер російського "Совкомфлота", а в лютому 2024 році – і сама компанія.

Серед суден, що перереєстрували в Габоні, – 50 танкерів "Совкомфлота", які раніше плавали під ліберійським прапором.

Загалом у реєстрі Габона зараз понад 100 кораблів. Із них більше 70, за оцінкою Lloyd's List Intelligence, мають незрозумілих власників і складають частину тіньового флоту танкерів, які використовуються для операцій з нафтою, що підпадає під санкції.

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