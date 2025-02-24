Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России с 2022 года

Великобритания объявила о введении более 100 новых санкций, направленных на российскую военную машину, ее финансирование и ключевых лиц, поддерживающих войну против Украины.

Об этом говорится в правительственном сообщении Великобритании.

Это самый большой пакет ограничений, который Лондон вводит с первых дней полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что под ограничения попали производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российской армии.

Также санкции распространяются на министра обороны Северной Кореи и других северокорейских чиновников, имеющих отношение к отправке войск КНДР в РФ.

Основные пункты санкционного пакета:

107 новых санкций, усиливающих давление на российскую экономику и военный потенциал;

Ограничения цепей поставок российских военных, включая компании в Центральной Азии, Турции, Китае, Индии и Таиланде;

Санкции против северокорейских чиновников, причастных к отправке более 11 000 военных КНДР в Россию;

Ограничения для российских компаний и бизнесменов, снабжавших Кремль западными технологиями, среди них – компания "Грант-Трейд" и ее владельцы;

Финансовые санкции – впервые под санкции попал иностранный банк, в частности, киргизский "Керемет Банк", который помогал России обходить международные ограничения;

Блокировка "теневого флота" РФ – 40 танкеров, перевозивших российскую нефть на сумму свыше $5 млрд за последние полгода;

Ограничения по 14 российским олигархам и чиновникам, включая бизнесмена Романа Троценко, чье состояние оценивается в £2,2 млрд.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми подчеркнул, что эти меры являются еще одним шагом к ослаблению военного потенциала России.

"Каждая прерванная линия военных поставок, каждый заблокированный рубль и каждый разоблаченный участник агрессии Путина является шагом к справедливому и длительному миру", — сказал он.

Также Лемми подчеркнул, что Украина может обрести мир только силой, а Великобритания остается преданной поддержке Киева.

Напомним, в ноябре прошлого года Великобритания ввела самый масштабный с мая 2023 санкционный пакет против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников.