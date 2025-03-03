Канада розширила санкції проти Росії: на що вони спрямовані

Канада продовжує посилювати економічний тиск на Росію через її агресію проти України. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про нові санкції під час саміту "Безпека нашого майбутнього", що відбувся у Лондоні.

Про це повідомляєтся на офіційному сайті прем'єр-міністра Канади.

Під обмеження потрапили 10 осіб та 21 організація, зокрема воєнізовані угруповання та їхні керівники, які допомагають Росії досягати політичних і військових цілей в Україні. Загалом Канада вже запровадила санкції проти понад 3 000 фізичних та юридичних осіб, причетних до війни.

На саміті обговорювали подальшу міжнародну підтримку України. Лідери погодилися, що стійкий мир у Європі неможливий без гарантій безпеки для України, а будь-які переговори повинні включати Київ.

Канада залишається одним із ключових союзників України. З 2022 року країна надала майже 20 мільярдів доларів допомоги, включаючи військову підтримку, фінансування для відновлення та гуманітарну допомогу. Канадські військові продовжують навчати українських військовослужбовців у межах операції UNIFIER, у рамках якої з 2015 року підготовку пройшли понад 44 000 українських бійців.

Крім того, Канада разом із союзниками працює над притягненням Росії до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема за військові злочини та незаконну депортацію українських дітей. Трюдо підкреслив, що підтримка України залишатиметься одним із пріоритетів Канади у 2025 році, особливо в межах її головування у G7.

Нагадаємо, напередодні у Ланкастер-хаусі в центрі Лондона відбулася зустріч світових лідерів, скликана прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. До переговорів щодо мирного врегулювання в Україні долучилися глави Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Канади, Польщі, Чехії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Румунії та України, а також міністр закордонних справ Туреччини, президенти Єврокомісії та Європейської Ради і генеральний секретар НАТО.

Також додамо, що кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій, запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік, а Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року.