Канада анонсувала нову військову допомогу Україні на понад $360 млн

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки на 500 мільйонів канадських доларів (понад $360 млн).

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що очільник уряду Канади засудив нещодавню ракетну масовану атаку РФ, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит". Трюдо наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок удару.

Крім цього, прем'єр Канади анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад $360 млн).

Крім того, під час зустрічі Трюдо та Зеленський обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Президент України акцентував увагу на необхідності розширення тренувальних місій українських пілотів.

Військова і фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, у лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

Також у березні Україна отримала 2 млрд канадських доларів на соціальну допомогу від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд.

Крім того, Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

На Глобальному саміті миру у Швейцарії прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 мільйона канадських доларів (приблизно 38,25 мільйона доларів США).

Додамо, що Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.