Канада оголосила про виділення Україні $38 млн: на що витратять кошти

На Глобальному саміті миру у Швейцарії прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 мільйона канадських доларів (приблизно 38,25 мільйона доларів США).

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади.

Куди спрямують фінансову допомогу

Зазначається, що майже 11 млн доларів підуть на:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та варіантів сімейного догляду;

покращення доступу до правосуддя для жертв військових злочинів;

підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес розшуку зниклих безвісти;

надання підтримки чоловікам, які пережили сексуальне насильство в умовах конфлікту, зокрема військовополоненим.

Також Канада виділить 14,6 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку термінових зусиль України щодо заміни пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Ще 11,24 млн доларів Канада виділить на:

підтримку Міжнародного валютного фонду у його зусиллях з надання допомоги Україні в отриманні технічної допомоги та навчання, необхідних для проведення економічних реформ та можливого вступу до Європейського Союзу;

підвищення здатності України безпечно очищати свою територію від мін та інших вибухонебезпечних наслідків війни;

надання уряду України технічної допомоги з боку експертів уряду Канади у галузі юстиції та енергетики.

Згідно з повідомленням на сайті Трюдо, ядерні об'єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, тому 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Військова і фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, у лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

Також у березні Україна отримала 2 млрд канадських доларів на соціальну допомогу від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд.

Крім того, Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Додамо, що країна долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.

Фото: ua.depositphotos.com