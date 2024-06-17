Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства

На Глобальном саммите мира в Швейцарии премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 миллиона канадских долларов (примерно 38,25 миллиона долларов США).

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Об этом идет речь на сайте премьер-министра Канады.

Куда направят финансовую помощь

Отмечается, что почти 11 млн. долларов пойдут на:

поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и вариантов семейного ухода;

улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;

повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе розыска пропавших без вести;

оказание поддержки мужчинам, пережившим сексуальное насилие в условиях конфликта, в частности военнопленным.

Также Канада выделит 14,6 млн. долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. В частности, средства будут направлены в поддержку срочных усилий Украины по замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Еще 11,24 млн долларов Канада выделит на:

поддержку Международного валютного фонда в его усилиях по оказанию помощи Украине в получении технической помощи и обучения, необходимых для проведения экономических реформ и возможного вступления в Европейский Союз;

повышение способности Украины безопасно очищать свою территорию от мин и других взрывоопасных последствий войны;

предоставление правительству Украины технической помощи со стороны экспертов правительства Канады в области юстиции и энергетики.

Согласно сообщению на сайте Трюдо, ядерные объекты сталкиваются с угрозами и уязвимыми местами в сфере безопасности, поэтому 1,46 миллиона долларов уйдет в поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Военная и финансовая помощь от Канады

Напомним, в феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее соглашение о безопаности.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.

В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

Также в марте Украина получила 2 млрд. канадских долларов на социальную помощь от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд.

Кроме того, Канада объявила о выделении более $30 млн для чешской инициативы по закупке снарядов для Украины.

Добавим, что страна присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов. Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.

Фото: ua.depositphotos.com