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Канада анонсировала новую военную помощь Украине более чем на $360 млн
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки на 500 миллионов канадских долларов (свыше $360 млн).
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что глава правительства Канады осудил недавнюю ракетную массированную атаку РФ, в том числе по детской больнице " Охматдит ". Трюдо подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате удара.
Кроме того, премьер Канады анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов (более $360 млн).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, во время встречи Трюдо и Зеленский обсудили потребности Украины в обороне и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Президент Украины акцентировал внимание на необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов.
Военная и финансовая помощь от Канады
Напомним, в феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее соглашение о безопаности.
Министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.
В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.
Также в марте Украина получила 2 млрд. канадских долларов на социальную помощь от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд.
Кроме того, Канада объявила о выделении более $30 млн для чешской инициативы по закупке снарядов для Украины.
Напомним, в феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее безопасное соглашение.
На Глобальном саммите мира в Швейцарии премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 миллиона канадских долларов (примерно 38,25 миллиона долларов США).
Добавим, что Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов. Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.