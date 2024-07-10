Украина получит от Норвегии шесть F-16

Премьер-министр Норвегия Йонас Гар Стере, участвующий в саммите НАТО в Вашингтоне, рассказал, что его страна решила передать Украине шесть истребителей F-16 .

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Об этом пишет издание VG .

По его словам, первый самолет Украины сможет получить уже летом 2024 года.

"Способность Украины защищаться от атак с воздуха абсолютно важна в ее оборонительной битве против России. Сейчас Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16", - заявил премьер Норвегии.

В ходе визита в Украину 24 августа 2023 года Йонас Гар Стере объявил о решении передать Киеву истребители F-16. Однако тогда он не предоставил конкретные детали относительно количества самолетов или ожидаемых сроков их поставки.

По словам министра обороны Испании Бьорна Арильда Грама, чем больше у Украины будет подготовленных пилотов и вспомогательного персонала, тем больше истребителей добавят участники авиационной коалиции.

Сообщается, что определенное количество украинских пилотов сейчас завершает обучение для полетов на F-16 в Дании. Вскоре Дания прекратит свою обучающую программу, которую, вероятно, займет Румыния.

При этом в конце мая первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16 начали возвращаться в Украину после учений.

Находясь в Вашингтоне, президент Владимир Зеленский тоже сказал, что Украина получит истребители.

"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине", - подчеркнул он.

Истребители F-16 для Украины

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры для эксплуатации западных истребителей F-16 исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы Украина смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины создано специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в декабре сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину. первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов. Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

От Дании Украина может получить первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя предварительно ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

Источник фото: ua.depositphotos.com