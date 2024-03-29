Бельгия выделит Украине 100 млн. евро на обслуживание F-16 в рамках "авиационной коалиции"

Правительство Бельгии одобрило выделение Украине финансовой помощи в размере 100 млн. евро, которые пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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Об этом сообщила министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Она отметила, что это уже 25-й пакет помощи и он выделен в рамках "авиационной коалиции".

"Совет министров одобрил 25-й пакет поддержки для Украины: 100 млн евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции F-16", – написала она.

De Ministerraad heeft het 25e steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd: 100 miljoen euro voor het onderhoud en de ondersteuning van de F-16's in het kader van de internationale F-16-coalitie.

We zetten door! — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) March 29, 2024

Кроме Бельгии, о подобном пакете помощи объявили и Нидерланды. Страна выделит €150 млн на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16.

В Минобороны Нидерландов напомнили, что для учений украинских пилотов в Румынии уже было предоставлено 18 истребителей F-16. 24 оставшихся самолета также предназначены для поставки в Украину. Сейчас часть из них готовится к этому, и это делается по согласованию с партнерами по коалиции.

Пока пилоты учатся летать на F-16, Украина ведет подготовку инфраструктуры для эксплуатации западных истребителей исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Источник фото: ua.depositphotos.com