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Україна отримає від Норвегії шість F-16
Прем’єр-міністр Норвегія Йонас Гар Стьоре, який бере участь у саміті НАТО у Вашингтоні розповів, що його країна вирішила передати Україні шість винищувачів F-16.
Про це пише видання VG.
За його словами, перший літак Україна зможе отримати вже влітку 2024 року.
"Здатність України захищатися від атак з повітря є абсолютно важливою в її оборонній битві проти Росії. Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16", – заявив прем’єр Норвегії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Під час візиту до України 24 серпня 2023 року Йонас Гар Стере оголосив про рішення передати Києву винищувачі F-16. Однак тоді він не надав конкретних деталей щодо кількості літаків або очікуваних термінів їх постачання.
За словами міністра оборони Іспанії Бйорна Арільда Грама, чим більше в України буде підготовлених пілотів і допоміжного персоналу, тим більше винищувачів додадуть учасники авіаційної коаліції.
Повідомляється, що певна кількість українських пілотів зараз завершує навчання для польотів на F-16 у Данії. Незабаром Данія припинить свою навчальну програму, яку, ймовірно, перейме Румунія.
При цьому, в кінці травня перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну після навчань.
Перебуваючи у Вашингтоні, президент Володимир Зеленський теж сказав, що Україна отримає винищувачі.
"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні", - наголосив він.
Винищувачі F-16 для України
Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.
Щоб Україна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в грудні повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.
Від Данії Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com