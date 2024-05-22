Первые специалисты по обслуживанию F-16 вернулись в Украину после учений

Первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16 начали возвращаться в Украину после учений.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, пишет "Укринформ".

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - сказал он.

По словам Евлаша, специалисты по обслуживанию F-16 смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украинепоявился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс неустанен, и он будет продолжаться постоянно", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что процесс подготовки инфраструктуры для F-16 продолжается.

«Ожидаем поступление этих самолетов, которые смогли бы выполнять задачи в воздушном пространстве разного типа. Это как функции ПВО, так и нанесение воздушных ударов по местам скопления личного состава и техники противника, и в том числе по его логистическим маршрутам. Конечно, даже одна машина (F-16 – ред.) уже смогла выполнять определенные функции вместе с нашим, к сожалению, устаревшим авиапарком», - сказал Евлаш.

Отметим, что первые 10 украинских пилотов прошли базовые учения на истребителях F-16 в Великобритании.

Истребители F-16 для Украины

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы Украина смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины создана специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в декабре сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов. Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

От Дании Украина может получить первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.