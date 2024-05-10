Чехия передала Украине первый тренажёр истребителя F-16

Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации Воздушных сил Украины. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

"Благодарю всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту", - заявил он.

По его словам, кроме самих F-16 необходимо создавать мощную учебно-материальную базу для украинской молодежи.

"Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе", - подытожил Олещук.

В воздушных силах объяснили, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16.

Далее будет смонтирована гидравлика, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.

Напомним, первые 10 украинских пилотов прошли базовые учения на истребителях F-16 в Великобритании. В рамках обучения опытные инструкторы ВВС Британии обучали пилотов управлять самолетом общего профиля, управлять самолетом за приборами, навигации на нижнем и углубленном уровне.

Истребители F-16 для Украины

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы Украина смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины была создана специальная структура, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в декабре сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов. Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Кроме того, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 миллионов евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16.

От Дании Украина может получить первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

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