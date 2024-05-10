Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації Повітряних Сил України. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту", - заявив він.

За його словами, окрім самих F-16, необхідно створювати потужну навчально-матеріальну базу для української молоді.

"Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - підсумував Олещук.

У Повітряних силах пояснили, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16.

Далі буде змонтовано гідравліку, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.

Нагадаємо, перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. У рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні.

Винищувачі F-16 для України

Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб Україна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в грудні повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Крім того, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16.

Від Данії Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.

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