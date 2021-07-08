36 штатов США подали иск против Google из-за монополии на рынке Android-приложений

36 штатов и округ Колумбия (столица США Вашингтон) 7 июля подали в суд на Google в рамках антимонопольного иска, оспаривающего контроль компании над ее магазином приложений для Android.

Как пишет Politico, иск подан в федеральный суд Калифорнии. В нем штаты отмечают, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android и ни один другой магазин приложений для устройств на этой ОС не имеет доли рынка более 5%.

В жалобе говорится, что в то время как Google разрешает использование других магазинов приложений, поисковый гигант все же принял меры, чтобы ни один из них не набрал обороты. Например, Google не разрешает загружать другие магазины приложений из своего магазина Google Play, который предустановлен на всех смартфонах Android.

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Также он не разрешает другим магазинам приложений покупать рекламу в своей поисковой системе или на популярном видеосервисе YouTube, являющемся подразделением Google.

Google также предпринял шаги, чтобы не дать Samsung, на чьи устройства приходится около 60% Android-смартфонов в США, обеспечить популярность для своего магазина Samsung Galaxy Store, отмечают истцы.

Указывается, что Google предложил Samsung некую сумму плюс часть дохода, полученного от ее Play Store, если корейский производитель смартфонов перестанет заключать эксклюзивные сделки по распространению популярных приложений, таких как Fortnite от Epic Games, однако в итоге переговоры провалились.

В иске утверждается, что поисковый гигант также платил разработчикам приложений, чтобы они не могли удалять их из Play Store и поощрять клиентов напрямую загружать обновления.

Как отмечают штаты-жалобщики, чтобы не дать потребителям напрямую искать приложения, Google также сделал ложные и вводящие в заблуждение утверждения относительно безопасности приложений, загружаемых за пределами Play Store, создавая при этом различные технические препятствия, затрудняющие пользователям это делать.

В своем сообщении в блоге Google назвал иск беспочвенным, заявив, что изменения, которые требуют провести истцы в Google Play, угрожают ростом расходов для мелких разработчиков, ограничением их способности внедрять инновации и конкурировать, а также снижением безопасности приложений в экосистеме Android для потребителей.

Как заявили в корпорации, речь идет о поддержке нескольких крупных разработчиков приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play, не платя за них.

Как отмечает Politico, новый иск против Google следует рассматривать как очередной вызов плану поискового гиганта заставить всех разработчиков приложений, использующих Google Play Store, с сентября платить 30-процентную комиссию с продаж цифровых товаров или услуг.

Напомним, что в октябре 2020 года Министерство юстиции и 14 штатов подали иск против Google из-за монополизации рынка поиска информации и поисковой рекламы. В декабре 38 штатов подали против корпорации иск, обвинив ее в манипуляциях с поисковой выдачей, когда ее собственные продукты компании выставляются выгоднее продуктов конкурентов.