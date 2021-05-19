Google представила новую версию Android с улучшенным управлением конфиденциальностью

Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая пока будет доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов. Как отмечается в сообщении американской корпорации, Android 12 предусматривает самое большое изменение дизайна в истории Android.

"Мы переосмыслили весь опыт, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде", — отмечается в нем.

В частности, разработчики внедрили систему, которая при выборе пользователем обоев автоматически подбирает максимально соответствующую им палитру цветов ко всей ОС (уведомления, экран блокировки, регуляторы громкости, новые виджеты и многое другое).

Также сообщается об улучшении реагирования ОС на прикосновения пользователя к телефону: устройства на Android 12 будут работать быстрее и более плавно. Отмечается, что это достигнуто, в частности, за счет сокращения времени ЦП, необходимого для основных системных служб, до 22% и сокращения использования больших ядер системным сервером до 15%. Благодаря этому телефоны также смогут работать дольше без подзарядки.

Некоторые из наиболее важных областей на телефоне также были переработаны. В частности, панель уведомлений "стала более интуитивно понятной и игривой", с четким и быстрым обзором уведомлений приложения, независимо от того, что пользователь в данный момент слушает или смотрит, а также быстрых настроек, которые позволяют управлять практически всей ОС одним движением пальца.

Область быстрых настроек теперь включает в себя Google Pay и Home Controls, но при этом позволяет настраивать ее, так что пользователь сможет получить все, что ему больше всего нужно, в одном удобном для доступа месте.

"Чтобы всегда иметь под рукой помощь от Google, теперь вы можете зажать кнопку питания, чтобы вызвать Ассистента, чтобы позвонить, открыть приложения, задать вопросы или прочитать вслух статьи с большим количеством текста", — отмечают также разработчики.

Также Android 12 включает в себя новые функции, обеспечивающие большую прозрачность в отношении того, какие приложения получают доступ к данным, и больше элементов управления, чтобы владелец устройства мог делать осознанный выбор того, к какому количеству личной информации приложения могут получить доступ.

Новая панель управления конфиденциальностью предусматривает единое представление настроек разрешений, а также информацию о том, к каким именно данным осуществляется доступ, как часто и какими приложениями. Она также позволяет легко отзывать разрешения для приложений прямо с панели управления.

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Кроме того, в верхний правый угол строки состояния добавлен новый индикатор — того, когда приложения получают доступ к микрофону или камере. Для возможности запрещать приложениям доступ к этим датчикам для всей системы, в быстрые настройки добавлен соответствующий переключатель.

Также новая версия Android позволяет сообщать приложениям лишь приблизительное местоположения приложения пользователя, а не точного.

Помимо этих новых функций конфиденциальности в Android 12, также встроены средства защиты конфиденциальности непосредственно в ОС, что улучшит конфиденциальность личной информации владельцев телефонов.

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"Возможностей использования искусственного интеллекта для создания новых полезных функций больше, чем когда-либо, но эти функции должны сочетаться с надежной конфиденциальностью. Мы представляем Android Private Compute Core, поддерживающую такие функции как Live Caption, Now Playing и Smart Reply. Вся обработка звука и языка происходит на устройстве, изолированном от сети, чтобы сохранить вашу конфиденциальность. Как и в остальной части Android, средства защиты в Private Compute Core имеют открытый исходный код", — говорится в сообщении.

Google также анонсировала появление в системе новых функций позже в течение этого года, в том числе в контексте обеспечения наивысших стандартов конфиденциальности, безопасности и защиты.

"В Android 12 есть и другие полезные возможности, такие как улучшенные специальные возможности для людей с ослабленным зрением, прокрутка снимков экрана, виджеты разговоров, которые выводят ваших любимых людей на главный экран, и способы для улучшения совместной работы всех ваших устройств. Мы также выполняем свое обещание упростить использование сторонних магазинов приложений на Android 12", — отмечают в корпорации.

Бета-версия Android 12 пока доступна лишь на ограниченном списке устройств: Pixel 3, 3 XL, 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL, Pixel 4A и 4A 5G, Pixel 5, Asus Zenfone 8, OnePlus 9 и 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, TCL 20 Pro 5G, Vivo iQOO 7, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11I и Mi 11X Pro, а также ZTE Axon 30 Ultra 5G.