IT и Телеком 10 минут назад

Google представила новую версию Android с улучшенным управлением конфиденциальностью

В новой ОС будет удобно регулировать информацию, предоставляемую приложениям, и видеть, получают ли те доступ к микрофону и камере

Фото: блог Google Фото: блог Google
Фото: блог Google

Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая пока будет доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов. Как отмечается в сообщении американской корпорации, Android 12 предусматривает самое большое изменение дизайна в истории Android.

"Мы переосмыслили весь опыт, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде", — отмечается в нем.

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В частности, разработчики внедрили систему, которая при выборе пользователем обоев автоматически подбирает максимально соответствующую им палитру цветов ко всей ОС (уведомления, экран блокировки, регуляторы громкости, новые виджеты и многое другое).

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Также сообщается об улучшении реагирования ОС на прикосновения пользователя к телефону: устройства на Android 12 будут работать быстрее и более плавно. Отмечается, что это достигнуто, в частности, за счет сокращения времени ЦП, необходимого для основных системных служб, до 22% и сокращения использования больших ядер системным сервером до 15%. Благодаря этому телефоны также смогут работать дольше без подзарядки.

Некоторые из наиболее важных областей на телефоне также были переработаны. В частности, панель уведомлений "стала более интуитивно понятной и игривой", с четким и быстрым обзором уведомлений приложения, независимо от того, что пользователь в данный момент слушает или смотрит, а также быстрых настроек, которые позволяют управлять практически всей ОС одним движением пальца.

Область быстрых настроек теперь включает в себя Google Pay и Home Controls, но при этом позволяет настраивать ее, так что пользователь сможет получить все, что ему больше всего нужно, в одном удобном для доступа месте.

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"Чтобы всегда иметь под рукой помощь от Google, теперь вы можете зажать кнопку питания, чтобы вызвать Ассистента, чтобы позвонить, открыть приложения, задать вопросы или прочитать вслух статьи с большим количеством текста", — отмечают также разработчики.

Также Android 12 включает в себя новые функции, обеспечивающие большую прозрачность в отношении того, какие приложения получают доступ к данным, и больше элементов управления, чтобы владелец устройства мог делать осознанный выбор того, к какому количеству личной информации приложения могут получить доступ.

Новая панель управления конфиденциальностью предусматривает единое представление настроек разрешений, а также информацию о том, к каким именно данным осуществляется доступ, как часто и какими приложениями. Она также позволяет легко отзывать разрешения для приложений прямо с панели управления.

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Кроме того, в верхний правый угол строки состояния добавлен новый индикатор — того, когда приложения получают доступ к микрофону или камере. Для возможности запрещать приложениям доступ к этим датчикам для всей системы, в быстрые настройки добавлен соответствующий переключатель.

Также новая версия Android позволяет сообщать приложениям лишь приблизительное местоположения приложения пользователя, а не точного.

Помимо этих новых функций конфиденциальности в Android 12, также встроены средства защиты конфиденциальности непосредственно в ОС, что улучшит конфиденциальность личной информации владельцев телефонов.

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"Возможностей использования искусственного интеллекта для создания новых полезных функций больше, чем когда-либо, но эти функции должны сочетаться с надежной конфиденциальностью. Мы представляем Android Private Compute Core, поддерживающую такие функции как Live Caption, Now Playing и Smart Reply. Вся обработка звука и языка происходит на устройстве, изолированном от сети, чтобы сохранить вашу конфиденциальность. Как и в остальной части Android, средства защиты в Private Compute Core имеют открытый исходный код", — говорится в сообщении.

Google также анонсировала появление в системе новых функций позже в течение этого года, в том числе в контексте обеспечения наивысших стандартов конфиденциальности, безопасности и защиты.

"В Android 12 есть и другие полезные возможности, такие как улучшенные специальные возможности для людей с ослабленным зрением, прокрутка снимков экрана, виджеты разговоров, которые выводят ваших любимых людей на главный экран, и способы для улучшения совместной работы всех ваших устройств. Мы также выполняем свое обещание упростить использование сторонних магазинов приложений на Android 12", — отмечают в корпорации.

Бета-версия Android 12 пока доступна лишь на ограниченном списке устройств: Pixel 3, 3 XL, 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL, Pixel 4A и 4A 5G, Pixel 5, Asus Zenfone 8, OnePlus 9 и 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, TCL 20 Pro 5G, Vivo iQOO 7, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11I и Mi 11X Pro, а также ZTE Axon 30 Ultra 5G.

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