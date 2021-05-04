IT и Телеком 1 час назад

В Google Play на Android-смартфонах нашли 8 опасных приложений (СПИСОК)

Их рекомендуется обязательно удалить

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

На Android-смартфонах обнаружили 8 вредоносных приложений в Google Play.

Их рекомендуется обязательно удалить, говорится в апрельском отчете компании McAfee.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что установленные программы на смартфоне предоставляют злоумышленникам доступ к сообщениям, а затем осуществляют от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.

Таким образом, к опасным приложениям относятся:

- com.studio.keypaper2021;

- com.pip.editor.camera;

- org.my.famorites.up.keypape;

- com.super.color.hairdryer;

- com.celab3.app.photo.editor;

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- com.hit.camera.pip;

- com.daynight.keyboard.wallpaper;

- com.super.star.ringtones.

Эксперты отмечают, что это пакеты вредоносных программ, которые могут иначе называться.

Поэтому для их обнаружения на смартфоне нужно использовать специальный софт, например, приложение для чтения пакетов Package Name Viewer или его аналоги, рекомендовали в McAfee.

Напомним, многочисленные пользователи смартфонов Android получили утром 23 марта странные оповещения, сообщающие о прекращении работы приложений. Приложения не открывались или выдавали ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и многие другие.

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