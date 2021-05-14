В Украине заработала подписка Play Pass от Google с премиум возможностями

Американская компания Google запустила страницу Play Pass в украинском Google Play.

Подписка Play Pass дает доступ к каталогу из более 800 платных игр и приложений, а также бесплатным приложениям с отключенной рекламой и премиум возможностями, передает ITC.UA.

Указано, что доступ к подписке открывается постепенно, поэтому пока сервис доступен не всем.

Известно, что PlayPass предлагает подписочный доступ к сотням приложений — от паззловых игр до премиальных музыкальных сервисов. В подписке предлагаются как платные игры и приложения, так и условно бесплатные, в которых, при наличии подписки, будет отключена реклама и активированы платные возможности.

Фактически Play Pass — это аналог Apple Arcade, с той лишь разницей, что в подписку Apple включены только игры, а Google добавила в список и приложения.

Как отмечается, Google Play Pass совместима с мобильными телефонами и планшетами, на которых установлено ОС Android 4,4 или более поздней версии и приложение Play Маркет 16,6,25 или более поздней версии.

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Доступ к подписке Play Pass в Украине открывается постепенно, поэтому пока сервис доступен не всем. Чтобы оформить подписку, нужна учетная запись Google. Когда Play Pass станет доступен, он должен появиться отдельным пунктом в меню Google Play.

Сообщается, что Play Pass в Украине стоит 49,99 грн в месяц и 449,99 грн в год, при этом подписка может использоваться в семейной группе, в состав которой могут войти до пяти человек. Google также предлагает бесплатный пробный период для Play Pass — на месяц.

Ранее на Android-смартфонах обнаружили 8 вредоносных приложений в Google Play. Их рекомендуется обязательно удалить.