Еврокомиссия начала расследование против Google: подозревают в монополии по онлайн-рекламе

Европейская комиссия открыла официальное антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции Евросоюза в сфере онлайн-рекламы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

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"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушил ли Google правила конкуренции в ЕС, отдавая предпочтение собственным услугам технологий отображения рекламы в интернете в так называемой цепочке поставок ad tech, в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателей и интернет-издателей", — говорится в заявлении.

Предполагается, что формальное расследование, в частности, изучит, не искажает ли Google конкуренцию, ограничивая доступ третьих сторон к данным пользователей для рекламных целей на сайтах и в приложениях, сохраняя такие данные для собственного использования.

Как отмечается, расследование Комиссии будет сосредоточено на медийной рекламе, где Google предлагает ряд услуг как рекламодателям, так и издателям.

Известно, что в 2019 году расходы на медийную рекламу в Евросоюзе оценивались примерно в 20 млрд евро.

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Компания Google, которая предоставляет ряд услуг по рекламным технологиям, является посредником между рекламодателями и издателями с целью показа объявлений на сайтах или мобильных приложениях.

Напомним, в начале июня 2021 года французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 220 млн евро за продвижение своих услуг в секторе онлайн-рекламы в ущерб конкурентам.

В мае антимонопольный регулятор Италии объявил о решении наложить на Google штраф в размере более 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением.