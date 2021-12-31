Иск телеканала "Царьград" против Google: суд РФ назначил неустойку, которая превысит 500 триллионов долларов

Сумма неустойки, которую российский суд назначил компании Google по иску телеканала "Царьград", может превысить 500 триллионов долларов, что больше, чем объем всего мирового богатства. Об этом сообщает Forbes.

Google подал кассационную жалобу на решение российского суда по иску "Царьграда ТВ". Компания попросила на время рассмотрения дела приостановить начисление неустойки, которую назвала беспрецедентной для судебной практики РФ.

Канал "Царьград" в сервисе YouTube заблокировали в июле 2020 года в результате введения санкций против его владельца — бизнесмена Константина Малофеева. Он внесен в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.

В апреле 2021 года корпорация Google проиграла суд телеканалу в Арбитражном суде Москвы. Он постановил штрафовать ее на 100 тысяч рублей (1 334 доллара) ежедневно, пока аккаунт "Царьграда" в YouTube не будет восстановлен в полном объеме.

При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки увеличивается в два раза. По подсчетам Google, за 1,5 года ее размер превысит объем всего мирового богатства, который составляет около 500 триллионов долларов.

В ходатайстве Google указывается, что судебные решения приняты в отношении ненадлежащего ответчика — российского юрлица IT-компании ООО "Гугл", которое "в принципе не занимается администрированием сервисов Google".

При этом корпорация утверждает, что решение суда полностью исполнено американским ответчиком по делу.

"Аккаунт разблокирован, YouTube-канал истца работает", — отмечает компания. По ее версии, истец полагает, что решение не исполнено, так как неверно его толкует.

Напомним, 24 декабря 2021 года Московский суд наложил на компанию Alphabet Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей (около 98 миллионов долларов) за неоднократный отказ от удаления контента, который в РФ считают незаконным.

В мае 2021 года корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Таким образом, компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора, перед этим она выступала только в качестве ответчика.