В России компанию Alphabet Google оштрафовали на 98 миллионов долларов

В пятницу, 24 декабря, Московский суд наложил на компанию Alphabet Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неоднократный отказ от удаления контента, который в РФ считают незаконным, сообщает Reuters.

Пресс-служба Google дала комментарий, что компания сначала изучит решение суда, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях.

По заявлениям Роскомнадзора, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций, которые разжигают религиозную рознь, оскорбляют чувства верующих или направлены на раскол государства.

Утверждалось, что публикации также пропагандируют употребление наркотических средств, демонстрируют места реализации самодельного оружия и популяризируют опасное отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних.

В 2021 году Россия усилила давление на IT-гиганты в рамках кампании, которую критики охарактеризовали как попытку властей установить более жесткий контроль над интернетом, что, по их словам, угрожает индивидуальной и корпоративной свободе.

В течение 2021 года РФ наложила небольшие штрафы на иностранные компании, но наказание в виде оборотных штрафов применяется в России впервые. Власти также потребовали, чтобы 13 иностранных технологических компаний, в основном американских, открыли представительства в России до 1 января. В противном случае они столкнутся с возможными ограничениями или прямым запретом

Напомним, в декабре Таганский районный суд Москвы оштрафовала Twitter, компанию Meta Platforms, которая владеет Facebook, и TikTok, потому что соцсети не удалили контент, который правительство считает незаконным. С марта 2021 года Россия уже снизила скорость работы Twitter в качестве наказания за публикации, якобы содержащие видео интимного характера, информацию о злоупотреблении запрещенными веществами и т.д.

В мае 2021 года РФ пришлось столкнуться с ответной реакцией. Американская корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Таким образом, компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора, перед этим она выступала только в качестве ответчика.