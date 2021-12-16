Отказались удалить контент: в России суд оштрафовал Twitter, Facebook и TikTok

Россия оштрафовала Twitter, компнаию Meta Platforms, которая владеет Facebook, и TikTok, потому что соцсети не удалили контент, который правительство считает незаконным. Об этом сообщает Reuters

Таганский районный суд Москвы заявил, что Meta Platforms оштрафовали на 13 миллионов рублей (176 926 долларов) по трем отдельным административным делам. Штраф наложили, так как компания не удалила некоторый контент. По данным российских информационных агентств, Twitter оштрафовали на 10 миллионов рублей по двум делам, а TikTok получил штраф в размере 4 миллиона рублей.

В свою очередь, по состоянию на вечер 16 декабря, Twitter, Facebook и TikTok не дали никаких комментариев.

В Reutersс читают, что в этом году Москва усилила давление на технологических гигантов в рамках кампании, которую критики охарактеризовали как попытку российских властей установить более жесткий контроль над интернетом.

Мета и компания с Google Alphabet в конце декабря предстанут перед судом. Их подозревают в неоднократных нарушениях российского законодательства.

С марта Россия снизила скорость работы Twitter в качестве наказания за публикации, якобы содержащие видео интимного характера, информацию о злоупотреблении запрещенных веществ и т.д.

В свою очередь Twitter отрицает возможность использования своей платформы для пропаганды незаконного поведения.

Москва также потребовала, чтобы 13 иностранных технологических компаний, в основном американских, открыли представительства в России до 1 января. В противном случае они столкнутся с возможными ограничениями или прямым запретом. В этом списке значатся и Twitter с Facebook и TikTok.

Напоминаем, в июне этого года суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал мессенджер Telegram, основанный россиянами братьями Дуровыми, на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

А вот в мае американская корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Таким образом, компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора, перед этим она выступала только в качестве ответчика.