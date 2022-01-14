Иск против Google: прокуроры 10 штатов США обвиняют компанию в мошенничестве при проведении рекламных аукционов

Компания Google, которая принадлежит Alphabet Inc., в течение нескольких лет вводила в заблуждение участников организованных ею рекламных аукционов, утверждается в исковом заявлении. Его против компании подали прокуроры десяти американских штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении утверждается, что Google использовала секретные программы, которые завышали стоимость размещения рекламы для рекламодателей в ходе аукционов. При этом площадкам, на которых размещалась реклама, показывались более низкие цены.

Основанием для обвинения в адрес Google послужила внутренняя переписка сотрудников компании, в которые применявшиеся практики сравнивали с использованием "инсайдерской информации".

"Наши рекламные технологии помогают сайтам и приложениям финансировать свой контент, а также позволяют малому бизнесу находить клиентов по всему миру. Рынок онлайн-рекламы является высоко конкурентным", — заявил представитель Google.

Он подчеркнул, что поданный иск "полон неточностей и не имеет юридических оснований".

Рекламные аукционы — процедура, при которой сервис Google выбирает для введенного запроса подходящие объявления, а также порядок их следования при показе. Такие аукционы проводятся каждый раз, когда пользователь выполняет поиск в Google.

Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных CNIL уже оштрафовало компанию Alphabet (GOOGL.O) на рекордные 150 миллионов евро за то, что интернет-пользователям было сложно отказываться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie.

Кроме того, французский антимонопольный орган 13 июля 2021 года наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей.