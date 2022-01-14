Google покупает за $1 млрд комплекс Central Saint Giles в Лондоне

Компания Google потратит 1 миллиард долларов на покупку здания в центре Лондона, которое она сейчас арендует, и переоборудует его, сообщает Reuters.

В штате технологического гиганта Google в Великобритании работает 6 400 сотрудников. Компания запланировала многомиллионную реконструкцию своих офисов в комплексе, который покупает.

"Нам посчастливилось работать в Великобритании почти 20 лет, и покупка девелоперского комплекса Central Saint Giles отражает нашу неизменную приверженность росту и успеху страны", — заявила финансовый директор Google Alphabet Рут Порат.

Компания планирует переоборудовать здание, чтобы оно было адаптировано для работы с личным присутствием и имело конференц-залы для гибридной работы, а также создавало больше места для отдельных лиц.

Реконструкция предусматривает также рабочие места на свежем воздухе с защитой от осадков.

Google заявила, что в конечном итоге у нее будет возможность разместить 10 тысяч рабочих на своих британских объектах, в том числе еще на одном, строящемся в соседнем районе Кингс-Кросс в Лондоне.

"Эти инвестиции в рабочие места от Google — большой вотум доверия Великобритании как ведущему мировому технологическому центру", — заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

В декабре в Google заявили, что откладывают свой план возвращения в офис по всему миру на фоне растущей обеспокоенности по поводу варианта коронавируса "Омикрон". Более того, в компания сообщили, что вскоре начнет увольнять работников, которые отказываются соблюдать политику компании касательно вакцинации против Covid-19.

Meta Platforms, материнская компания Facebook, также заявила, что по всей территории США откладывает возвращение сотрудников в офисы до 28 марта 2022 года, хотя ранее планировала полностью открыть офисы для вакцинированных сотрудников 31 января.