Жесткие меры: Google уволит невакцинированных сотрудников

Компания Google сообщила, что вскоре начнет увольнять работников, которые отказываются соблюдать политику компании касательно вакцинации против Covid-19.

Об этом сообщает CNBC.

До 3 декабря сотрудники компании Google обязаны были подтвердить статус вакцинации, чтобы избежать увольнения.

Руководство компании заявило, что сначала непривитые работники потеряют зарплату, а затем будут уволены.

Добавляется, что работники, которые не провакцинируются до 18 января, получат "оплачиваемый административный отпуск" на 30 дней.

Если же и после этого они не сделают прививку, компания отправит их в "неоплачиваемый личный отпуск" на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

Это связано с тем, что Google готовится вернуть своих сотрудников в офисы.

Стратегия Google соответствует указу Администрации президента США Джо Байдена, призывающего компании со 100 и больше сотрудниками обеспечить полную вакцинацию или регулярное тестирование работников до 18 января.

Хотя указ Администрации в ноябре приостановил Федеральный суд, Google не отступила от корпоративного плана, касающегося вакцинации более 150 тысяч сотрудников.

Напомним, компания Google планирует до конца 2021 года выплатить дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру в размере $1600.