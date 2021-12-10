Google переводит Android-игры на Windows с 2022 года

Корпорация Google собирается запустить Android-игры на компьютерах под управлением ОС Windows. В 2022 году будет доступно приложение Google Play Games, с помощью которого игры из Google Play можно будет запускать на ноутбуках, планшетах и ПК с Windows.

Об этом сообщает Theverge. Представитель Google Алекс Гарсия-Куммерт рассказал, что компания создала это приложение самостоятельно, то есть Google не сотрудничает с Microsoft, BlueStacks или другими компаниями.

Новое приложение также позволит пользователям продолжать игры на компьютере или другом устройстве с Windows после игры на телефоне.

"Этот продукт, созданный Google, переносит лучшие из игр Google Play на ноутбуки и настольные компьютеры, и мы очень рады расширить нашу платформу, чтобы игроки могли еще больше наслаждаться своими любимыми играми для Android", — рассказал директор по продуктам Google для игр для Android и Google Play Грег Хартрелл.

При этом еще не ясно, какую технологию Google использует для воспроизведения приложений Android в Windows, но игры будут запускаться локально, а не передавать данные из "облака".

Приложение Google Play Games будет доступно как на Windows10, так и на более поздних версиях.

Примечательно, что объявление Google появилось через месяц после того, как Microsoft начала тестирование приложений Android на ПК с Windows 11.

В конце октября Microsoft сообщила о создании базовой подсистемы Windows для Android, которая способна запускать приложения Android из различных источников. Техногигант заключил партнерское соглашение с Amazon, чтобы позволить пользователям Windows устанавливать игры и приложения из Amazon Appstore.

В то же время встроенная поддержка Google Play официально не будет доступна через функцию Microsoft.

Также компания Google выпустила первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 12L – Beta 1. На сегодняшний день Android 12L официально поддерживается только смартфонами Google — от Pixel 3A вплоть до Pixel 5A.

В сентябре компания Google представила ряд новых функций, которые будут также доступны и пользователям других версий мобильной операционной системы.