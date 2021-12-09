Google выпустила бета-версию Android 12L

Корпорация Google выпустила первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 12L – Beta 1.

Как сообщает ITC, Android 12L – это специальная версия Android с оптимизациями для планшетов, складных смартфонов и устройств ChromeOS. Обновление адаптирует UI для больших экранов и должным образом подстраивает расположение главного экрана, экрана блокировки, уведомлений, быстрых настроек и других элементов.

Анонс Android 12L (ранее оно фигурировало под названием Android 12.1) состоялся на Android Dev Summit. Вначале вышла сборка Developer Preview для разработчиков, а теперь она перешла в канал Beta.

На сегодняшний день Android 12L официально поддерживается только смартфонами Google — от Pixel 3A вплоть до Pixel 5A.

Для планшета Lenovo Tab P12 Pro c 12,6-дюймовым экраном доступна сборка Developer Preview, но когда выйдет бета-версия, пока неизвестно. Также Google предлагает опробовать возможности Android 12L в эмуляторе.

Для Android 12L разработчики создали двухстолбцовый макет для экранов разрешением от 600 dp (Density-independent Pixels), который позволит использовать всю эффективную площадь дисплея. Например, меню быстрых настроек и панель уведомлений смогут отображаться рядом в разных частях экрана, что обеспечит одновременный доступ к ним.

В Android 12L также появится новая панель задач для быстрого перехода между различными приложениями. При перетаскивании приложения с панели задач (drag & drop) оно будет открываться в режиме разделенного экрана, который будет доступен для всех приложений независимо от того, есть поддержка изменения размера или нет.

Желающие зарегистрироваться в программе бета-тестирования новых версий Android могут сделать это на специальном сайте Google.

Напомним, в сентябре компания Google накануне релиза Android 12 представила ряд новых функций, которые будут также доступны и пользователям других версий мобильной операционной системы.

11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

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