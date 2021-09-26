Google презентовала новые функции для Android (ВИДЕО)

Корпорация Google накануне релиза Android 12 представила ряд новых функций, которые будут также доступны и пользователям других версий мобильной операционной системы (ОС).

Как сообщает 4PDA, интеграцию нововведений во все поддерживаемые устройства компания пообещала выполнить в ближайшее время.

По информации издания, одним из ноу-хау станет возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления телевизорами на Android, что существенно упростит ввод текста и навигацию.

В настройках ОС также появится переключатель Project Activatе, при помощи которого можно будет управлять смартфоном посредством мимики и движений глаз.

В свою очередь, голосовому ассистенту Google Assistant станут понятны команды, которые упростят взаимодействие пользователя со штатными приложениями вроде "Напоминаний".

Читайте также: В Google предупредили пользователей о закрытии входа в аккаунты старых версий Android

Для платформы Android Auto компания представила новое приложение GameSnacks, благодаря которому можно будет запускать игры на экране головного устройства, когда автомобиль припаркован. Для этой версии ОС также обновится популярное приложение-навигатор Waze.

Помимо этого, Google пообещала, что вскоре папки с возможностью блокировки на уровне системы перестанут быть эксклюзивом серии смартфонов Pixel. Получит нововведения и экранная клавиатура Gboard. В их числе — разделение буфера обмена и быстрый доступ к скриншотам.

У функции Nearby Share вскоре появится возможность отправки контента на любые устройства, а не только те, что могут обнаруживать гаджет отправителя.

Также в ближайшее время в Android появится штатная функция Heads Up, которая будет периодически напоминать пользователю о необходимости быть внимательнее во время использования смартфона при движении.

Напомним, 11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

В мае Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая на тот момент была доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.