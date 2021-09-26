Гаджеты 10 минут назад

Google презентовала новые функции для Android (ВИДЕО)

Все ноу-хау корпорация пообещала интегрировать во все поддерживаемые гаджеты в ближайшее время

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Корпорация Google накануне релиза Android 12 представила ряд новых функций, которые будут также доступны и пользователям других версий мобильной операционной системы (ОС).

Как сообщает 4PDA, интеграцию нововведений во все поддерживаемые устройства компания пообещала выполнить в ближайшее время.

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По информации издания, одним из ноу-хау станет возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления телевизорами на Android, что существенно упростит ввод текста и навигацию.

В настройках ОС также появится переключатель Project Activatе, при помощи которого можно будет управлять смартфоном посредством мимики и движений глаз.

В свою очередь, голосовому ассистенту Google Assistant станут понятны команды, которые упростят взаимодействие пользователя со штатными приложениями вроде "Напоминаний".

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Для платформы Android Auto компания представила новое приложение GameSnacks, благодаря которому можно будет запускать игры на экране головного устройства, когда автомобиль припаркован. Для этой версии ОС также обновится популярное приложение-навигатор Waze.

Помимо этого, Google пообещала, что вскоре папки с возможностью блокировки на уровне системы перестанут быть эксклюзивом серии смартфонов Pixel. Получит нововведения и экранная клавиатура Gboard. В их числе — разделение буфера обмена и быстрый доступ к скриншотам.

У функции Nearby Share вскоре появится возможность отправки контента на любые устройства, а не только те, что могут обнаруживать гаджет отправителя. 

Также в ближайшее время в Android появится штатная функция Heads Up, которая будет периодически напоминать пользователю о необходимости быть внимательнее во время использования смартфона при движении.

Напомним, 11 августа корпорация Google объявила о выпуске операционной системы Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability.

В мае Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая на тот момент была доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.

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