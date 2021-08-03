IT и Телеком 60 минут назад

В Google предупредили пользователей о закрытии входа в аккаунты старых версий Android

Вход в учетные записи на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже будет закрыт с 27 сентября 2021 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже.

В частности, вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года, сообщается на странице сообщества Google Android.

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"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps", — говорится в сообщении.

При этом вход в учетную запись будет доступен с более поздней версией Android (3.0 или новее).

"Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам это сделать", — отметили в Google.

В то же время, если пользователь не может обновить свое устройство до более новой версии Android (3.0+), то в Google советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

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"Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства", — добавили в компании.

Ранее Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12, которая пока будет доступна для владельцев лишь некоторых моделей телефонов.

Как сообщалось, 7 июля 2021 года 36 штатов и округ Колумбия (столица США Вашингтон) подали в суд на Google в рамках антимонопольного иска, оспаривающего контроль компании над ее магазином приложений для Android.

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