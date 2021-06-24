Microsoft показала Windows 11. Теперь все стало еще больше похоже на iOS от Apple

Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы Windows 11, обновиться до которой можно уже сейчас и совершенно бесплатно.

Об этом сообщается в блоге компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Новая ОП получила новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями. Теперь интерфейс стал еще больше похожим на iOS от Apple. Кроме того есть панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграция с Teams и многое другое.

"Windows 11 — это удобное пространство для творчества, в котором вы можете реализовать свои замыслы благодаря обновленному интерфейсу. Переработанное меню "Пуск" и новые способы связи с близкими вам людьми, просмотра новостей, а также взаимодействия с играми и содержанием: Windows 11 — идеальное место для непринужденного самовыражения и творчества", — говорится в пресс-релизе компании.

Система стала занимать на 40% меньше места на жестком диске (64 Гб) и работает эффективнее чем раньше. В Microsoft говорят, что такой результат получен благодаря улучшению работы с фоновыми задачами.

"Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11 как для коммерческих пользователей, так и для потребителей. Таким образом, Microsoft отказывается от использования Skype с Windows 10. Microsoft Teams можно найти прямо на панели задач", — передает "Экономическая правда", со ссылкой на The Verge.

Обновление будет бесплатным для владельцев Windows 10, заявил на презентации главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай. Как напоминает "Медуза", по такой же системе Microsoft уже позволяла бесплатно обновиться до Windows 10 пользователям Windows 7 и 8.

В компании уверяют что 11 версия будет лучше работать на нескольких мониторах, и будет запоминать расположение приложений в различных окнах и восстанавливать их при подключении.

Также в браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

Минимальные системные требования Windows 11:

Процессор: 64-битный, двухъядерный, 1 ГГц.

Оперативная память: 4 ГБ.

Хранилище: 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймов, 1366×768 пикселей.

Графика: совместимая с DirectX 12, драйверы WDDM 2.x.

Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.

Читайте также: Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 10 в 2025 году

Привет геймерам

В Windows 11 встроен стриминговый сервис xCloud, позволяющий по облаку играть в игры для консолей Xbox (даже на слабых компьютерах и планшетах). Кроме того, в Windows 11 работает функция Auto HDR. Благодаря ей обеспечивается высокий динамический диапазон в играх, в том числе старых вроде вышедшей в 2011 году The Elder Scrolls V: Skyrim. А цветопередача выглядит более естественной.