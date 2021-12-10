Google выплатит по $1600 сотрудникам в качестве бонуса за удаленную работу

Американская компания Google планируется до конца 2021 года выплатить дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру, так как технологический гигант решил перенести возвращение сотрудников в офис. Все, кто работают в Google, получат по $1600. Об этом сообщает Reuters.

В компании объяснили, что $1600, которые получат сотрудники, — это дополнение к надбавке за работу на дому и бонусу за развитие Google.

Компания хочет поддержать своих сотрудников во время пандемии коронавируса, не сообщая подробностей о том, сколько в целом выделено на эту цель.

Ранее, в марте, внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за последний год, после чего компания объявила о ряде льгот, включая денежный бонус в размере $500.

Сначала Google хотела вернуть всех сотрудников в офис, но в начале декабря компания передумала. Решение отложили на неопределенный срок из-за опасений, связанных с вариантом коронавируса Omicron.

Кроме того, некоторые сотрудники не хотят вакцинироваться против Covid-19. Ранее ожидалось, что сотрудники вернутся в офис с 10 января.

"Мы даем сотрудникам, которые приветствуют возможность приходить в офис, возможность делать это везде, где мы можем, а тем, кто еще не готов, продолжать работать из дома", — добавили в Google.

Ранее ряд технологических компаний назначили январь датой возврата своих сотрудников в офис, в том числе Apple, Amazon, Facebook, Meta, Salesforce и Uber.

Google в последний раз устанавливал такую дату на 10 января 2022 года, однако компания постоянно отлаживает это решение.

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