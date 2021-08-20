Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до января

Американская корпорация Apple Inc. отложила возвращение сотрудников в корпоративные офисы с октября, как ранее планировалось, по меньшей мере, до января 2022 года из-за роста заболеваемости Covid-19 и выявления новых вариантов коронавируса.
Об этом говорится в уведомлении, разосланном сотрудникам Apple 19 августа, сообщает Bloomberg. Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график открытия офисов за месяц до того, как это произойдет.
Ранее Apple собиралась потребовать от всего персонала вернуться в офисы к началу сентября, но затем перенесла сроки на октябрь. Когда сотрудники вернутся, ожидается, что они будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.
Напомним, что неделей ранее аналогичное решение о переносе возобновления работы офисов с октября на январь приняли в Facebook.
До этого крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon также объявила, что откладывает возвращение в офисы своих сотрудников до 3 января 2022 года, хотя ранее ожидала, что большинство ее сотрудников вернутся к регулярной офисной работе уже с 7 сентября.