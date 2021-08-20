Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до января

Американская корпорация Apple Inc. отложила возвращение сотрудников в корпоративные офисы с октября, как ранее планировалось, по меньшей мере, до января 2022 года из-за роста заболеваемости Covid-19 и выявления новых вариантов коронавируса.

Об этом говорится в уведомлении, разосланном сотрудникам Apple 19 августа, сообщает Bloomberg. Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график открытия офисов за месяц до того, как это произойдет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее Apple собиралась потребовать от всего персонала вернуться в офисы к началу сентября, но затем перенесла сроки на октябрь. Когда сотрудники вернутся, ожидается, что они будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

Напомним, что неделей ранее аналогичное решение о переносе возобновления работы офисов с октября на январь приняли в Facebook.

До этого крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon также объявила, что откладывает возвращение в офисы своих сотрудников до 3 января 2022 года, хотя ранее ожидала, что большинство ее сотрудников вернутся к регулярной офисной работе уже с 7 сентября.