Экономика 30 минут назад

Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до января

Однако после планируемого возвращения сотрудники корпорации будут работать в офисах лишь три дня в неделю

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Американская корпорация Apple Inc. отложила возвращение сотрудников в корпоративные офисы с октября, как ранее планировалось, по меньшей мере, до января 2022 года из-за роста заболеваемости Covid-19 и выявления новых вариантов коронавируса.

Об этом говорится в уведомлении, разосланном сотрудникам Apple 19 августа, сообщает Bloomberg. Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график открытия офисов за месяц до того, как это произойдет.

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Ранее Apple собиралась потребовать от всего персонала вернуться в офисы к началу сентября, но затем перенесла сроки на октябрь. Когда сотрудники  вернутся, ожидается, что они будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

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Напомним, что неделей ранее аналогичное решение о переносе возобновления работы офисов с октября на январь приняли в Facebook.

До этого крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon также объявила, что откладывает возвращение в офисы своих сотрудников до 3 января 2022 года, хотя ранее ожидала, что большинство ее сотрудников вернутся к регулярной офисной работе уже с 7 сентября.

Напомним также, что американская корпорация Microsoft в июле решила выплатить сотрудникам по 1500 долларов за работу во время пандемии, на что потратит более 200 млн долларов.

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