Google начнет добавлять 20% НДС к стоимости услуг в Украине

Компания Google разослала украинцам уведомления о том, что стоимость ее услуг вырастет. Теперь компания будет добавлять 20% налога на добавленную стоимость к цене каждой услуги в Украине. Об этом сообщает AIN.UA.

"Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС на цифровые услуги для физических лиц и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас есть бизнес-счет в Украине, это значит, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юридического лица. Согласно условиям использования Google Cloud for Business, вы будете нести ответственность за оценку и уплату любых налогов в Украине", — говорится в письме Google.

Уточняем, что изменение касается только физических лиц, которые пользуются платными услугами Google. Для предпринимателей с бизнес-счетами ничего не меняется.

В компании добывали, что все пользователи, у которых есть какие-либо претензии или недовольства, могут обращаться к юристам для решения своих вопросов.

Google просто выполняет действующее законодательство Украины. В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон No1525-IX. Именно этот документ предусматривает введение 20% НДС на онлайн-сервисы, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям.

Под действие этого закона попадают и услуги Google. Чтобы соблюдать новые правила, компания и начнет добавлять 20% НДС к стоимости услуг в Украине.

Народные депутаты, разработавшие закон, которые больше известен под названием "налог на Google", отмечали, что налоги на электронные услуги уже давно действуют в Евросоюзе. В пояснительной записке к этому документу говорится, что введение особых правил начисления НДС для электронных услуг — обычная практика во всем мире.

В Офисе президента добавили, что документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Но самое важное — это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС.

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