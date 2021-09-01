Google в третий раз перенес возвращение сотрудников в офисы — все из-за штамма "Дельта"

В корпорации Google в третий раз перенесли возвращение своих сотрудников в офисы на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта", который считается еще заразнее.
Об этом в своем блоге на днях сообщил СЕО компании Сундар Пичаи, передает американское издание CNBC.
Сообщается, что теперь постепенный выход штата компании из удаленного режима работы должен стартовать уже в следующем году — 10 января 2022 года.
После этой даты корпорация разрешит филиалам в разных странах и регионах самостоятельно решать, когда следует прекратить добровольную работу на дому. Уведомлять сотрудников о выходе в офисы нужно будет не менее чем за 30 дней.
"Дорога впереди может быть немного длиннее и ухабистее, чем мы надеялись, но я по-прежнему оптимистичен в том, что мы пройдем ее вместе", — отметил Сундар Пичаи.
Отметим, в декабре Google отложил возвращение в офисы до 1 сентября 2021 года. А уже летом в компании пересмотрели это решение, продлив удаленку до октября. Тогда же в компании отметили, что возвращающиеся в офис работники должны будут пройти вакцинацию.
Напомним, ранее в Apple заявили, что планируют возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы с осени 2021 года.
В то же время работники выступили против этого и даже отправили руководителю компании Тиму Куку соответствующее письмо. Впоследствии в компании приняли решение отложить выход в офисы до 2022 года.