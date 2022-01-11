Из-за штамма "Омикрон" Meta на два месяца отложила возвращение сотрудников в офисы

Meta Platforms, материнская компания Facebook, заявила, что по всей территории США откладывает возвращение сотрудников в офисы до 28 марта 2022 года. Об этом сообщает CNBC.

Гигант социальных сетей, штаб-квартира которого находится в Менло-Парке, штат Калифорния, ранее планировал полностью открыть офисы для вакцинированных сотрудников 31 января.

"Мы сосредоточены на том, чтобы у наших сотрудников по-прежнему был выбор, где им работать, учитывая текущую ситуацию с Covid-19, — заявила Джанель Гейл, вице-президент по персоналу Meta. — Мы понимаем, что сохраняющаяся неопределенность затрудняет принятие решений о том, где работать, поэтому мы даем больше времени, чтобы выбрать то, что лучше всего подходит для них".

При возвращении в офис от сотрудников потребуется доказательство повторной вакцинации. Если сотрудники захотят работать удаленно и после 28 марта, то им нужно будет запросить у Meta отсрочку, которая будет длиться от трех до пяти месяцев.

Meta — одна из первых крупных компаний, сообщивших своим сотрудникам, что для подтверждения возможности работать в офисе потребуются доказательства прививки.

В декабре 2021 года Apple сообщила сотрудникам, что у них нет точной даты возвращения в офис. В декабре Alphabet, материнская компания Google, отодвинула дату возвращения с 10 января на неопределенный срок до тех пор, пока не будет обеспечена "стабильная долгосрочная рабочая среда".

В Уэльсе этот вопрос в условиях пандемии коронавируса решается более жестко. За каждый выход на работу в офис, если работа может выполняться дистанционно, работникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а их работодателям – 1000 фунтов за каждое такое нарушение.

Напомним, в октябре компания Facebook изменила название на Meta. По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.