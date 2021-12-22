В Уэльсе работников, которые могут оставаться дома, будут штрафовать за выезд в офис

В Уэльсе вводится система больших штрафов для работников и компаний, которые нарушают требование дистанционной работы из-за эпидемии Covid-19, хотя по характеру деятельности могли бы это обеспечить.

Об этом сообщает BBC.

Теперь за каждый выход на работу в офис, если работа может выполняться дистанционно, работникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а их работодателям – 1000 фунтов за каждое такое нарушение.

До сих пор работа на дому была рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать жестче и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для необходимости этого есть надлежащее обоснование.

Новые правила активно критикуют депутаты разных партий парламента Уэльса. Они считают, что работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.

Отметим, что в последнее время в Великобритании начали усиливать коронавирусные ограничения из-за нарастания эпидемии и распространения штамма "Омикрон".

Напомним, чтобы сдержать распространение коронавируса, Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря в отелях, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах.

А в Нидерландах на праздники вводят локдаун из-за нового штамма Covid-19 "Омикрон".

Отметим, в Украине 18 декабря подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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