- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Уэльсе работников, которые могут оставаться дома, будут штрафовать за выезд в офис
В Уэльсе вводится система больших штрафов для работников и компаний, которые нарушают требование дистанционной работы из-за эпидемии Covid-19, хотя по характеру деятельности могли бы это обеспечить.
Об этом сообщает BBC.
Теперь за каждый выход на работу в офис, если работа может выполняться дистанционно, работникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а их работодателям – 1000 фунтов за каждое такое нарушение.
До сих пор работа на дому была рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать жестче и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для необходимости этого есть надлежащее обоснование.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новые правила активно критикуют депутаты разных партий парламента Уэльса. Они считают, что работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.
Отметим, что в последнее время в Великобритании начали усиливать коронавирусные ограничения из-за нарастания эпидемии и распространения штамма "Омикрон".
Напомним, чтобы сдержать распространение коронавируса, Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря в отелях, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах.
А в Нидерландах на праздники вводят локдаун из-за нового штамма Covid-19 "Омикрон".
Отметим, в Украине 18 декабря подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Источник фото: Depositphotos